Боец UFC Джефф Молина совершил каминг-аут

Американский боец смешанных единоборств Джефф Молина, выступающий в наилегчайшей весовой категории, совершил каминг-аут, опубликовав пост об этом на своей странице в социальных сетях.
Отмечается, что к такому решению бойца подтолкнуло интимное видео с его участием, попавшее в сеть.
«Я бисексуал. Я не хотел делать признание таким образом, но у меня отобрали возможность сделать это тогда, когда я буду готов. Я довольно мужественный парень, но мысль о том, что теперь все будут смотреть на меня иначе — то, что я не могу контролировать. В таком виде спорта, где большая часть фанатов — гомофобы, я не видел возможности рассказать об этом. Но я хочу быть известен своими бойцовскими навыками. Хочу быть для всех просто бойцом, а не бойцом-би.
Обращаясь к человеку, опубликовавшему видео, скажу, что надеюсь, оно того стоило», — написал Молина на своей странице в социальных сетях.
Молина выиграл 11 поединков в ММА и потерпел два поражения. В UFC у него три победы и ни одного поражения. Сейчас он отбывает дисквалификацию после скандала со ставками, в котором был замешан его тренер Джеймс Краузе.
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