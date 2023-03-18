Азалия Аминева выиграла у Арины Данильчик на чемпионате мира по боксу

Сегодня, 18 марта, идёт третий соревновательный день женского чемпионата мира по боксу. Турнир проходит в Нью-Дели (Индия).

Россиянка Азалия Аминева встречалась с белорусской спортсменкой Ариной Данильчик в весовой категории до 66 килограмм. Поединок завершился победой Аминевой техническим нокаутом.

Посмотреть видеозапись можно в телеграм-канале Федерации бокса России. Права на видеозапись принадлежат IBA.

Стоит отметить, что это третья победа российских спортсменок на турнире за сегодняшний день. Ранее побед добились также Юлия Чумгалакова и Карина Тазабекова.

Напомним, женский чемпионат мира по боксу проходит с 15 по 31 марта. Сборная России допущена до участия в соревнованиях и может использовать национальную символику.