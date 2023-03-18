Шон О’Мэлли: Макгрегор бьётся только с теми, кого он может побить

Американский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга в легчайшем весе UFC Шон О’Мэлли считает, что бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях Конор Макгрегор старается подобрать себе удобных соперников.
«Конор бьётся только с теми, кого он может побить. Он всю карьеру делает именно так. Этот парень очень умён. Вы думаете, что он просто так выбрал в соперники Майкла Чендлера? Вспомните хотя бы Чеда Мендеса. Макгрегор дрался со многими бойцами, будучи уверенным в собственной победе. Но надо признать, Чендлер может быть опасен для него», — цитирует О’Мэлли MMANews.
Конор Макгрегор и Майкл Чендлер будут тренерами в новом сезоне шоу The Ultimate Fighter. По окончании сезона они проведут очный поединок в полусредней весовой категории.
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