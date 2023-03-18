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Мухаммед Мокаев одержал досрочную победу на UFC 286

Мухаммед Мокаев одержал досрочную победу на UFC 286
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Завершился поединок турнира UFC 286, проходящего в настоящий момент в Лондоне (Великобритания). Английский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) Мохаммед Мокаев встретился с бразильцем Жафелом Фильо.

Первый раунд прошёл под диктовку Мокаева, имевшего преимущество в борьбе.

Второй раунд бойцы начали с пристрелки, что не понравилось местной публике, загудевшей из-за отсутствия боевых действий. В середине отрезка Фильо попытался взвинтить темп, что принесло ему несколько успешных атак. Мокаев же работал преимущественно вторым номером. За минуту до конца раунда британец смог провести тейкдаун, перехватив инициативу.

В третьем раунде Мокаев со старта навязал борьбу, забравшись Фильо за спину и попытавшись провести удушающий приём, но безуспешно. Бразилец активно защищался приёмами джиу-джитсу, но раз за разом терял позицию. За десять секунд до окончания поединка Мокаев, снова оказавшись за спиной соперника, поймал Фильо на «удушение», заставив того постучать.

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