Дмитрий Бивол назвал пять лучших боксёров в истории

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Дмитрий Бивол привёл свою пятёрку лучших боксёров в истории спорта.

«Конечно же, это Мохаммед Али. И даже не как боксёр, а как личность огромная. Тот же Рой Джонс, Майк Тайсон, Шугар Рэй Леонард – мой любимый боксёр. Ну и, конечно же, нельзя в эту пятёрку не включить Флойда Мейвезера. Потому что это и боксёр, и бизнесмен. Это показатель того, как можно сделать идеальную карьеру, без проигрышей», – сказал Бивол в интервью YouTube-каналу КТРК СПОРТ.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в ноябре 2022 года, Бивол победил единогласным решением мексиканца Хильберто Рамиреса. Всего же на счету россиянина в профессиональном боксе 21 победа и ни одного поражения.