Дмитрий Бивол назвал пять лучших боксёров в истории
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Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Дмитрий Бивол привёл свою пятёрку лучших боксёров в истории спорта.
«Конечно же, это Мохаммед Али. И даже не как боксёр, а как личность огромная. Тот же Рой Джонс, Майк Тайсон, Шугар Рэй Леонард – мой любимый боксёр. Ну и, конечно же, нельзя в эту пятёрку не включить Флойда Мейвезера. Потому что это и боксёр, и бизнесмен. Это показатель того, как можно сделать идеальную карьеру, без проигрышей», – сказал Бивол в интервью YouTube-каналу КТРК СПОРТ.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в ноябре 2022 года, Бивол победил единогласным решением мексиканца Хильберто Рамиреса. Всего же на счету россиянина в профессиональном боксе 21 победа и ни одного поражения.
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