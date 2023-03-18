«Я это заметил». Бивол назвал ошибку, которую совершают соперники Канело

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Дмитрий Бивол высказался об ошибке, которую совершают соперники бывшего лидера рейтинга pound-for-pound, мексиканца Сауля Альвареса.
Напомним, поединок Бивола и Альвареса состоялся в мае 2022 года, и россиянин победил единогласным судейским решением (115-113, 115-113, 115-113).
«Я смотрел его бои против других ребят. Они ломались, и я это заметил. Это одна из их ошибок была. Это частая ошибка многих людей, на самом деле. Ментально проигрывать заранее. Я понял для себя, что нужно быть готовым. Если ты соглашаешься на бой, то верь в себя», – сказал Бивол в интервью YouTube-каналу КТРК СПОРТ.
Ранее Джон Фьюри, отец звёздного британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри, высказался о Бивле.
Дмитрий Бивол показал, что такое лёгкая тренировка
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