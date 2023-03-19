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Гэтжи прокомментировал победу над Физиевым на турнире UFC

Гэтжи прокомментировал победу над Физиевым на турнире UFC
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Американский боец Джастин Гэтжи прокомментировал победу над представителем Азербайджана Рафаэлем Физиевым на турнире UFC 286. Бой продлился все три раунда и завершился победой американца единогласным решением судей.

«Я пытался не делать такой бой, но Физиев идеальный партнёр для танца. Я сделал свой тейкдаун, теперь все могут заткнуться. Этот парень молод, голоден и чертовски опасен прямо здесь. Я предпринимаю еще одну попытку побороться за титул, но меня здесь долго не будет», — приводит слова Гэтжи MMA Fighting.

Для Гэтжи эта победа стала 24-й в профессиональной карьере. Всего на счету американца 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он потерпел четыре поражения.

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