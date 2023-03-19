Все результаты турнира UFC 286

В ночь с 18 на 19 марта в Лондоне (Великобритания) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 286.

В главном поединке турнира британский боец Леон Эдвардс одержал победу в поединке с нигерийцем Камару Усманом и защитил титул чемпиона организации в полусреднем весе.

В соглавном бою американец Джастин Гэтжи победил представителя Азербайджана Рафаэля Физиева.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами турнира.

Леон Эдвардс победил Камару Усмана решением большинства судей

Джастин Гетжи победил Рафаэля Физиева раздельным решением

Гуннар Нельсон победил Брайэна Барберену болевым приёмом на руку

Дженнифер Майа победила Кейси О'Нилл единогласным решением

Марвин Веттори победил Романа Долидзе единогласным решением

Джек Шор победил Маквана Амирхани удушающим приёмом

Крис Данкан победил Омара Моралеса раздельным решением

Янал Ашмоз победил Сэма Паттерсона нокаутом

Мухаммад Мокаев победил Жафела Фильо удушающим приёмом

Лерон Мёрфи победил Габриэля Сантоса раздельным решением

Крис Данкан победил Душко Тодоровича техническим нокаутом

Джейк Хадли победил Малколма Гордона техническим нокаутом

Джоанн Вуд победила Луану Каролину раздельным решением

Джай Герберт — Людовит Клайна — ничья

Вероника Харди победила Джулиану Миллер единогласным решением