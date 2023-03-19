Усман — о поражении от Эдвардса: Лондон, у вас отличный чемпион!

Бывший чемпион в полусреднем весе UFC Камару Усман прокомментировал поражение от Леона Эдвардса в главном событии турнира UFC 286.

«Я думал, что сделал достаточно, чтобы выиграть этот бой. Но я понимаю, это был очень близкий бой. Отличный был геймплан у Леона. Я говорил, что мы с ним встретимся снова и со мной ещё не покончено. Но он отлично подготовился, а я всегда отдавал ему должное и отношусь с уважением к нему и его достижениям. Лондон, у вас отличный чемпион! Когда я вернусь? Сначала я обсужу всё с тренерами, побуду с дочерью дома. Я не из тех, кто может сидеть на одном месте без дела», — сказал Усман после боя.

Камару Усман на турнире UFC 286 в Лондоне проиграл Леону Эдвардсу решением большинства судей. До этого бойцы встречались в августе прошлого года, там Эдвардс выиграл нокаутом и завоевал чемпионский титул.