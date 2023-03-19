Леон Эдвардс: это был мой самый сложный бой, и я отдаю должное Усману

Британский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полусредней весовой категории Леон Эдвардс прокомментировал победу над Камару Усманом в титульном поединке на UFC 286.

Эдвардс выиграл бой решением большинства судей и защитил чемпионский титул.

«Я на сто процентов был уверен, что забрал бой. Его тейкдауны не проходили, а я попадал чище и жёстче и отбил ему ноги. Однако это был мой самый сложный бой, и я отдаю должное Усману. Спасибо ему за то, что он такой потрясающий соперник. Я пытался снова найти тот удар, искал его через удары по корпусу и по ногам, но он очень дисциплинированно защищался. Знал, что бой получился очень близким, но также знал, что попадал лучше», — сказал Эдвардс после боя.