Ковингтон: Чимаев чуть не завершил карьеру из-за обычной простуды, он посмешище

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон раскритиковал шведско-чеченского проспекта UFC Хамзата Чимаева.
«Чимаев заявлял, что хочет получить титульный бой, что хочет подраться со мной. Серьёзно? Этот парень чуть не завершил карьеру из-за обычной простуды. Ему дали лучших докторов и вложили миллионы, чтобы раскрутить, а потом ещё и дали слабейшего бойца дивизиона Нейта Диаза. А затем он провалил взвешивание. Хамзат превысил лимит веса в полусреднем дивизионе на четыре килограмма и просто смеялся. Он посмешище и непрофессионал. Чимаев не умеет драться, так что я даже не хочу слышать о нём», — приводит слова Ковингтона MMAFighting.
Ранее стало известно, что Колби Ковингтон получит возможность подраться за титул с Леоном Эдвардсом.
- 19 марта 2023
-
14:28
-
13:54
-
13:06
-
12:57
-
12:02
-
11:46
-
11:13
-
10:40
-
10:29
-
09:54
-
09:40
-
09:31
-
05:24
-
04:34
-
04:16
-
03:49
-
03:29
-
03:09
-
02:10
-
00:57
-
00:47
-
00:19
-
00:05
-
00:01
- 18 марта 2023
-
23:00
-
22:49
-
22:38
-
21:47
-
21:42
-
21:08
-
20:26
-
20:13
-
20:07
-
19:28
-
18:31