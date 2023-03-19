Ковингтон: Чимаев чуть не завершил карьеру из-за обычной простуды, он посмешище

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон раскритиковал шведско-чеченского проспекта UFC Хамзата Чимаева.

«Чимаев заявлял, что хочет получить титульный бой, что хочет подраться со мной. Серьёзно? Этот парень чуть не завершил карьеру из-за обычной простуды. Ему дали лучших докторов и вложили миллионы, чтобы раскрутить, а потом ещё и дали слабейшего бойца дивизиона Нейта Диаза. А затем он провалил взвешивание. Хамзат превысил лимит веса в полусреднем дивизионе на четыре килограмма и просто смеялся. Он посмешище и непрофессионал. Чимаев не умеет драться, так что я даже не хочу слышать о нём», — приводит слова Ковингтона MMAFighting.

Ранее стало известно, что Колби Ковингтон получит возможность подраться за титул с Леоном Эдвардсом.