Боец Хирамагомедов: раньше хотел в UFC, теперь просто хочу зарабатывать

Российский боец смешанных единоборств Гамзат Хирамагомедов высказался по поводу американского промоушена UFC. По словам Хирамагомедова, главное для него сейчас – хорошие финансовые условия, чтобы обеспечивать семью.

«Раньше я прямо хотел попасть в UFC, это правда. А сегодня разницы уже нет, UFC или ещё что-то. Просто хочу зарабатывать деньги, чтобы я и моя семья ни в чём не нуждались. Чтобы я мог помогать другим. Если UFC предложит хорошие условия, почему нет? Я на это смотрю как на бизнес. Люблю этот спорт, это моё увлечение, но одновременно смотрю на него как на бизнес», — сказал Хирамагомедов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

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