Макгрегор и Чендлер провели первую битву взглядов. Фото

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись первыми фотографиями с битвы взглядов с американцем Майклом Чендлером.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Напомним, в настоящий момент Макгрегор принимает участие в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), где выступает в качестве тренера. Команда ирландского бойца противостоит сборной Чендлера. По окончании сезона бойцы должны провести поединок. Конор не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу.

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