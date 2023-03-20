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«Это стоило того». Физиев показал фотографию с поединка против Гэтжи

«Это стоило того». Физиев показал фотографию с поединка против Гэтжи
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Представитель Азербайджана Рафаэль Физиев опубликовал пост в социальных сетях, в котором показал фотографию с поединка против американца Джастина Гэтжи.

«Эта фотография стоила того», — написал Физиев.

Напомним, Гэтжи победил раздельным судейским решением, нанеся Физиеву второе поражение в сильнейшей организации мира и закрыв проигрыш бразильцу Чарльзу Оливейре. Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи отдали победу Гэтжи. Для Гэтжи эта победа стала 24-й в профессиональной карьере. Что касается Физиева, то он потерпел второе поражение в 14 поединках.

В главном событии турнира UFC 286 чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс защитил титул против нигерийца Камару Усмана.

Ранее Джастин Гэтжи высказал мнение о том, что он заслужил получить поединок с бойцом, который стоит выше него в рейтинге UFC.

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Физиев показал лицо после боя с Ридделлом:

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