Ковингтон: если Конор захочет сразиться со мной — будет самый большой турнир в истории UFС

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон поделился мыслями о бывшем двукратном чемпионе UFC Коноре Макгрегоре.
«Конор добился многого в нашем спорте. Он отличный боец, но его время проходит. Макгрегор заработал много денег, поэтому у него нет голода до побед. Кто знает, вернётся ли он действительно в ближайшее время? Ему всё ещё нужно получить пул USADA.
Если Конор однажды захочет сразиться со мной, то это будет самый большой турнир, который когда-либо проводили в UFC. Вы можете сами просмотреть цифры. Если в UFC согласны, что это будет самый большой турнир и бой, который можно провести, то сделаем это», — приводит слова Колби Ковингтона MMA News.
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