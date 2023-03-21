«Почему ты держишь его как ребёнка?» Ему 20». Стрикленд — о фото Махачева и Хасбика

Американский боец UFC Шон Стрикленд, выступающий в среднем весе, прокомментировал совместное фото чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева и российского блогера Хасбуллы Магомедова, более известного как Хасбик.

«Почему они держат его как младенца? Что вообще происходит? Как же это меня озадачивает! Почему ты держишь его как ребёнка? Ему 20 лет, остановись», — написал Стрикленд на своей странице в социальных сетях, прикрепив к сообщению совместное фото Махачева и Хасбика.

Хасбулла пользуется популярностью в ММА уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре прошлого года стало известно, что он подписал пятилетнее соглашение с UFC, которое подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие.

Хасбик показал, как разобрался бы с Абдурозиком: