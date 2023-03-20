Даже Хасбик против. Махачеву нельзя соваться в полусредний вес!

Как и полагается драматичному чемпионскому бою, схватка Камару Усмана и Леона Эдвардса получилась спорной. После долгих пяти раундов Эдвардс одержал победу судейским решением и окончательно закрыл трилогию с Усманом. Теперь нет никаких сомнений, что британец заслуженно носит звание чемпиона в полусреднем весе. Логично, что к Леону уже выстраивается очередь из желающих с ним подраться. И туда решил вломиться Ислам Махачев — чемпион UFC в лёгком весе!

«Я хочу, чтобы Леон был следующим. Октябрь, в Абу-Даби», — написал Ислам на своей странице в социальной сети. Россиянин настроен очень серьёзно, раз даже указал месяц и локацию. Но президент UFC Дана Уайт пока не настроен предоставлять Махачеву шанс стать двойным чемпионом: промоушен намерен свести в октагоне Эдвардса и скандального Колби Ковингтона, который был запасным на прошедшем турнире. Но если Махачев продолжит настаивать, ему точно дадут бой с Леоном, ведь объединительные схватки всегда пользуются спросом.

Только нужен ли этот поединок Исламу? Понятно, что друг Хабиба гонится за величием, но переходить в полусредний вес не решался даже Нурмагомедов. Блогер Хасбик, близко общающийся с Махачевым, не уверен, что бойцу нужно менять весовую категорию: «Зачем ему подниматься в полусредний дивизион? Он и так уже крутой. Он чемпион, и все его боятся», — приводит слова Хасбика Sportskeeda со ссылкой на его выступление на канале The Schmo в YouTube.

Конечно, Хасбика нельзя назвать экспертом. Но с ним согласен и Рамазан Исмаилов — прекрасный тренер, который помогает побеждать своему брату Маге Исмаилову: «Нельзя недооценивать Эдвардса. Камару Усман – борец олимпийского уровня, а Леон вставал, хорошо защищался. Он чувствует дистанцию и остро бьёт ногами. Это будет серьёзное испытание для Махачева. Мы будем болеть за нашего земляка, но ему будет очень тяжело. Шансы есть, но, думаю, не стоит», — рассказал Рамазан MMA.Metaratings.ru.

Ислам Махачев Фото: Chris Unger/Getty Images

И к словам Исмаилова точно стоит прислушаться. Эдвардс — реально крутой боец, который сумел защититься от борьбы самого Усмана — многолетнего чемпиона UFC! У британца блестящая ударная техника, и он спокойно проходит дистанцию в пять раундов, а вот Махачев в пятом раунде чемпионского поединка едва не проиграл Волкановски. Нет сомнений, что у Ислама будут шансы, ведь это один из лучших бойцов мира, но Эдвардс слишком силён по сравнению с любым парнем из лёгкого веса.

Махачев с трудом одолел Волкановски, который заметно уступал ему в габаритах. В поединке с Леоном «малышом» будет уже сам Ислам: россиянин на десять сантиметров ниже англичанина, а его руки на девять сантиметров короче. Естественно, что Эдвардс будет иметь и преимущество в весе. При такой разнице Леону будет намного проще купировать все опасные стороны Ислама в партере, а в ударной технике Махачева, как мы недавно выяснили, есть очевидные пробелы. Стоит ли дагестанцу так сильно рисковать?