Артём Резников — о ходе расследования кражи на вилле в Таиланде: даже не искали

Боец смешанных единоборств Артём Резников (24-6), представляющий Казахстан, поделился информацией о ходе расследования кражи, которую неизвестные совершили на арендованной им вилле во время отпуска на Пхукете (Таиланд). Ранее Резников сообщал, что похищенная сумма составила $ 7000.

«Насчёт кражи на вилле в Таиланде – никаких последствий. Украли деньги – воров не нашли. Да никто и не искал, в принципе… Девушка вызвала полицию – но, я так понял, их даже не искали», – приводит слова Резникова Legalbet.Kz.

Не так давно Резников высказывался о возможном поединке по правилам профессионального бокса с известным российским бойцом смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым.