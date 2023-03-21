Россиянка Наталья Сычугова вышла в 1/4 финала чемпионата мира по боксу

Россиянка Наталья Сычугова, выступающая в весовой категории до 63 кг, вышла в четвертьфинал чемпионата мира по боксу. Соревнования проходят в Нью-Дели (Индия). На стадии 1/8 турнира Наталья встречалась со спортсменкой из Таиланда Сомнуек Тананией и победила её.

Права на видео принадлежат IBA. Видео можно посмотреть на странице Федерации бокса России в "Телеграме".

Напомним, сегодня, 21 марта, ещё одна россиянка, Юлия Чумгалакова, выступающая в весовой категории до 48 кг, раздельным решением судей в 1/8 финала проиграла представительнице Казахстана Алуе Балкибековой.

Женский чемпионат мира проходит с 15 по 31 марта. Национальная команда России принимает участие в соревнованиях с национальной символикой. Мужской чемпионат мира состоится с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан).