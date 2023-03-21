Даурен Ермеков: если в UFC возьмут — я готов к этому! Но предпочтительнее — Bellator

Казахстанский боец MМA Даурен Ермеков высказался о промоушенах, где предпочёл бы продолжить карьеру.

«One FC не рассматривал, хотелось бы в Bellator. Конечно, если в UFC возьмут, тоже без проблем – я готов к этому! Но предпочтительно хотелось бы оказаться в Bellator. Я смотрел, там не так уже много соперников на 84 кг. И можно до титульного боя быстрее добраться. В UFC их система не совсем понятна, всё по-разному. Они могут давать тебе дебютантов, тянуть и тянуть», — сказал Ермеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В общей сложности Ермеков провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 15 побед и потерпел пять поражений.

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