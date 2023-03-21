Дацик: удар Мондрагона может стать последним. Надеюсь, я раньше донесу «колхозочку»
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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик высказался о предстоящем поединке с бразильцем Джеронимо «Мондрагоном» Дос Сантосом.
«Имя Мондрагона было на слуху, знал, что он дрался со многими сильными бойцами. Посмотрел несколько его боёв. Это сильный парень с тяжёлым ударом, который для любого бойца может стать последним. Надеюсь, по мне он не донесёт свой коронный удар. А я нанесу первым свою «колхозочку». Мондрагон не бегает, не ищет лёгких путей, всегда идёт вперёд рубиться. А там уже на чью сторону ляжет фортуна», — сказал Дацик на пресс-конференции.
Поединок по К-1 в тяжёлом весе между Дациком и Мондрагоном возглавит турнир Ural FC 2, который пройдёт в Самаре 25 марта.
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