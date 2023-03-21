Дацик: меня в детстве уронили в чан с мухоморами

Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик поделился мнением о физической форме соперника по предстоящему поединку Джеронимо «Мондрагона» Дос Сантоса (Бразилия).

«Я видел форму Мондрагона, что он хорошо скинул. А в нашем возрасте и весе набрать такую форму проблематично. Понимаю, у него хороший фармаколог. Но меня в детстве уронили в чан с мухоморами, так что это не страшно», — сказал Дацик на пресс-конференции.

Поединок по К-1 в тяжёлом весе между Дациком и Мондрагоном возглавит турнир Ural FC 2, который пройдёт в Самаре 25 марта.

Из тюрьмы — на трон поп-MMA! Тернистый путь Дацика:

Ранее Дос Сантос выразил уверенность в своей победе в бою с Дациком. Кроме того, заявил о готовности провести с Вячеславом ещё один поединок.