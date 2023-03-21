Мондрагон назвал самый памятный поединок с российским бойцом
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Бразильский боец Джеронимо «Мондрагон» Дос Сантос рассказал, что из всех поединков с россиянами самым памятным для него получился бой с Иваном Штырковым. Дос Сантос и Штырков встречались в мае 2018 года и победителя не выявили – судьи зафиксировали ничью.
«Для меня все бои очень важные и запоминающиеся. Но для меня в России таким был поединок с Иваном Штырковым. Я был в лучшей своей форме. Все бои я проводил в весе 130 кг. А тогда я был всего лишь 118. И сейчас я нахожусь в этом весе. Это я так заявляю для моего соперника, чтобы он понимал, что я в хорошей форме», — сказал Мондрагон на пресс-конференции.
Напомним, 25 марта Дос Сантос проведёт поединок с россиянином Вячеславом Дациком.
Дацик ответил Штыркову на критику:
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