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Ковингтон пригрозил Эдвардсу мерами со стороны UFC в случае отказа от боя с ним

Ковингтон пригрозил Эдвардсу мерами со стороны UFC в случае отказа от боя с ним
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Американский боец смешанных единоборств, экс-претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон отреагировал на заявление действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Леона Эдвардса. Ранее тот сказал, что не собирается драться с ним, хотя президент промоушена Дана Уайт говорил, что Эдвардс проведёт следующую защиту титула в бою с Ковингтоном.

«Это единственный совет, который я тебе дам, потому что в следующий раз тебе просто надерут задницу. Есть такое изречение, Леон – закрой свой рот и слушай. Открой свои глупые уши и послушай совет, который я тебе даю, потому что это единственный совет, который я собираюсь дать тебе: не перечь своему боссу. Помни это, Леон. Это единственный совет, который я собираюсь тебе дать. Ты не должен перечить своему боссу», — приводит слова Ковингтона MMA Fighting.

Ковингтон говорит с полицией после драки с Масвидалем:

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