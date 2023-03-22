Журналист: менеджер Усика сказал, что бой с Фьюри не состоится

Журналист Стив Ким рассказал о состоявшейся беседе с менеджером украинского боксёра Александра Усика Эгисом Климасом. По его словам, Климас ему заявил, что поединок Усика с британцем Тайсоном Фьюри не состоится. Изначально предполагалось, что поединок между украинцем и британцем и за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе должен пройти 29 апреля в Лондоне на «Уэмбли».

«Только что переговорил с Эгисом Климасом. Он сообщил, что команда Усика выходит из переговоров относительного поединка с Фьюри, который мог состояться 29 апреля, и теперь будет выполнять свои чемпионские обязательства. Он говорит, что, независимо от того, как сильно Усик был готов пойти на компромисс, Фьюри выдвигал всё новые требования», — написал Ким на своей странице в социальных сетях.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий: