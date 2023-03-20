А они точно собираются драться? Усик и Фьюри срывают поединок века

Боксёрский мир с нетерпением ждёт грандиозный поединок, в котором должны зарубиться Александр Усик и Тайсон Фьюри. Но на протяжении последних месяцев уверенность в проведении этого боя испаряется буквально на глазах. Сначала соперники не могли договориться о суммах гонораров, отчаянно торговались за каждый доллар. А теперь возникают сомнения, что боксёры вообще готовятся к такому громкому событию.

Глава Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса устал смотреть на эту «Санта-Барбару» с делёжкой денег и попытками диктовать свои условия с каждой из сторон. И он поставил жёсткий ультиматум: «Обновление по поводу боя Усик — Фьюри. Крайний срок WBA для получения подписанных контрактов на этот поединок – 1 апреля. В противном случае будут назначены обязательные переговоры Усика c Дюбуа».

Мендоса оставил боксёрам меньше двух недель на достижение взаимопонимания. Поэтому сторонам стоит договориться, если они действительно намерены выйти на бой. Прямо сейчас это не оставляет путей для отступления Александру. Ему может достаться опаснейший молодой соперник, который колотит нокауты один за другим. Даниэлю Дюбуа (19-1) всего лишь 25 лет, но в нём скрыт огромнейший потенциал. Однако главное — поединок такого ранга вряд ли принесёт Усику много денег.

Зато у Фьюри вариантов – масса. И главный – поединок с Фрэнсисом Нганну, который может озолотить обоих. Поэтому и подготовка к Усику пока протекает вяло, если вообще протекает. Такие подозрения выразил известный промоутер Эдди Хирн: «Тайсон Фьюри физически не выглядит готовым к поединку через шесть недель. Но на самом деле такая ситуация с ним не редкость, и он уже доказывал, что все ошибались. Так что, возможно, он примет бой. Всё возможно. Я надеюсь, что поединок будет проведён».

Изначально обговаривалось, что поединок между Усиком и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе должен состояться 29 апреля на «Уэмбли». И в ближайшие две недели боксёры расставят все точки над i.

Самое интересно, что команде Александра, видимо, придётся пойти на большие уступки. Торговаться с Цыганским королём больше нет времени. А ещё стоит лучше подумать о дате и месте проведения битвы глыб мирового бокса. На подготовку к такому грандиозному событию совершенно точно нужно больше времени. Не хочется, чтобы бой века был подготовлен наспех и получился скомканным.