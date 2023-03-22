Россиянка Сычугова вышла в полуфинал ЧМ по боксу в Нью-Дели и гарантировала себе бронзу

Россиянка Наталия Сычугова, выступающая в весовой категории до 63 кг, вышла в полуфинал чемпионата мира по боксу, который проходит в Нью-Дели (Индия). Соперницей Сычуговой была спортсменка из Узбекистана Хадичабону Абдуллаева. Россиянка победила её единогласным решением судей (5:0). Таким образом, Наталия гарантировала себе как минимум бронзовую медаль.

Сегодня, 22 марта, поединок проведёт ещё одна россиянка — Анастасия Демурчян. За выход в полуфинал она поспорит с алжирской спортсменкой Ишрак Шаиб. Девушки выступают в весовой категории до 70 кг.

Женский чемпионат мира пройдет с 15 по 31 марта в Нью-Дели (Индия). Национальная команда России принимает участие в соревнованиях с национальной символикой. Мужской чемпионат мира состоится с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан).

Ранее сообщалось, что россиянка Диана Пятак гарантировала себе медаль чемпионата мира по боксу, так как её соперница по четвертьфинальному поединку, представительница Турции Михрибан Гунери, не смогла продолжить соревнования.