Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Россиянка Сычугова вышла в полуфинал ЧМ по боксу в Нью-Дели и гарантировала себе бронзу

Россиянка Сычугова вышла в полуфинал ЧМ по боксу в Нью-Дели и гарантировала себе бронзу
Комментарии

Россиянка Наталия Сычугова, выступающая в весовой категории до 63 кг, вышла в полуфинал чемпионата мира по боксу, который проходит в Нью-Дели (Индия). Соперницей Сычуговой была спортсменка из Узбекистана Хадичабону Абдуллаева. Россиянка победила её единогласным решением судей (5:0). Таким образом, Наталия гарантировала себе как минимум бронзовую медаль.

Сегодня, 22 марта, поединок проведёт ещё одна россиянка — Анастасия Демурчян. За выход в полуфинал она поспорит с алжирской спортсменкой Ишрак Шаиб. Девушки выступают в весовой категории до 70 кг.

Женский чемпионат мира пройдет с 15 по 31 марта в Нью-Дели (Индия). Национальная команда России принимает участие в соревнованиях с национальной символикой. Мужской чемпионат мира состоится с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан).

Ранее сообщалось, что россиянка Диана Пятак гарантировала себе медаль чемпионата мира по боксу, так как её соперница по четвертьфинальному поединку, представительница Турции Михрибан Гунери, не смогла продолжить соревнования.

Новость по теме
Россиянка Диана Пятак гарантировала себе медаль чемпионата мира по боксу — 2023
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023