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Белал Мухаммад пообещал ударить Колби Ковингтона при личной встрече

Белал Мухаммад пообещал ударить Колби Ковингтона при личной встрече
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Боец полусреднего веса UFC Белал Мухаммад высказался о Колби Ковингтоне и назвал его трусом.

«Он трусливо сбегал от меня. Это то, что он делает постоянно. Бежит от боёв. Я не отсиживался, а просил бой со всеми лучшими. Просил бой с Чимаевым, он ушёл в средний вес. Передо мной остался Колби и мне сказали, что я буду с ним на шоу The Ultimate Fighter. Я согласился, а потом сказали, что Ковингтон отказался и 6 мая мы проведём с ним бой. Ещё лучше. Потом сказали, что мы подерёмся в Лондоне на UFC 286. Я очень хотел туда и согласился. Хотел выиграть и получить титульный бой. Он отказался и от этого предложения.

Хочу бой с этим трусом, с этим неудачником и неженкой, которая вызывает полицию. Я его ненавижу и хотел подраться с ним. Но он отказывается и получает титульный бой. За что?

Он угрожает Джону Анику за то, что он брал у меня интервью. Через две недели я приеду в Майами и я бы хотел увидеть там Колби. Надеюсь, он хотя бы просто взглянет с неуважением на Джона и клянусь, я сразу залеплю ему пощёчину. Он говорит, что король Майами, так вот я приеду туда и надеюсь, он скажет мне всё в лицо», — приводит слова Мухаммада MMAFighting.

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