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Артур Бетербиев выступил с обращением к мусульманам

Артур Бетербиев выступил с обращением к мусульманам
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Российский непобеждённый боксёр Артур Бетербиев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поздравил мусульман с наступлением Рамадана.

«Мы с моей любимой мамой поздравляем всех правоверных мусульман с наступлением благодатного месяца Рамадан! Желаем милости Всевышнего, прощения и благодати! Пусть этот важный и особенный месяц укрепит наш иман и станет причиной очищения от больших и малых грехов!» — написал Бетербиев.

Фото: Из личного архива Артура Бетербиева

Напомним, в последнем бою Бетербиев встретился с британцем Энтони Ярдом. Поединок проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. По итогам боя победу одержал российский боксёр, защитив титулы чемпиона мира по версиям WBC (четвёртая защита), IBF (седьмая защита) и WBO (первая защита) в полутяжёлом весе.

Артур Бетербиев — о главном правиле хорошего самочувствия:

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