Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Ты получил свой матч-реванш». Тайсон Фьюри в резкой форме обратился к Усику

«Ты получил свой матч-реванш». Тайсон Фьюри в резкой форме обратился к Усику
Комментарии

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри выступил с обращением к украинцу Александру Усику из-за невозможности договориться с ним о поединке.

«Усик, маленький засранец. Ты просто настоящий маленький засранец, крыса! Мерзкий ублюдок. Всю неделю ты пытался соскочить с боя, умолял о реванше, словно маленькая девочка. Ты получил свой матч-реванш, а потом даже не захотел драться. Заруби себе на носу, ты никогда не заслужишь поединка с Цыганским королём. Маленький трус», — заявил Фьюри у себя в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что бой Усика с Фьюри может состояться 29 апреля в Лондоне. Однако к настоящему моменту стороны боксёров так и не сумели договориться.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий:

Материалы по теме
Зачем был цирк с переговорами? Фьюри вообще не собирался драться с Усиком!
Зачем был цирк с переговорами? Фьюри вообще не собирался драться с Усиком!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023