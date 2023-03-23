«Ты получил свой матч-реванш». Тайсон Фьюри в резкой форме обратился к Усику
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Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри выступил с обращением к украинцу Александру Усику из-за невозможности договориться с ним о поединке.
«Усик, маленький засранец. Ты просто настоящий маленький засранец, крыса! Мерзкий ублюдок. Всю неделю ты пытался соскочить с боя, умолял о реванше, словно маленькая девочка. Ты получил свой матч-реванш, а потом даже не захотел драться. Заруби себе на носу, ты никогда не заслужишь поединка с Цыганским королём. Маленький трус», — заявил Фьюри у себя в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что бой Усика с Фьюри может состояться 29 апреля в Лондоне. Однако к настоящему моменту стороны боксёров так и не сумели договориться.
Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий:
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