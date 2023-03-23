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Чарло: Тим Цзю приходит драться и очень силён. Но я видел все стили

Чарло: Тим Цзю приходит драться и очень силён. Но я видел все стили
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Американский боксёр, абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло поделился мнением о профессиональных навыках своего будущего соперника – австралийца русского происхождения Тимофея Цзю.

«Он крепкий боец. Тим приходит драться и очень силён, но нет ничего такого, чего я не видел раньше. Я боксирую всю свою жизнь, видел почти все стили. Я не думаю, что в его бойцовском арсенале есть что-то такое, с чем я не смогу справиться», — приводит слова Чарло BoxingScene со ссылкой на его выступление в The Last Stand Podcast.

Напомним, Чарло и Цзю должны были встретиться в конце января, но из-за травмы американца бой перенесён на неопределённый срок.

Чем отличаются друг от друга Тимофей Цзю и Никита Цзю?

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