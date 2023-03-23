Альберт Дураев поделился ожиданиями от поединка с Чиди Нджокуани в UFC

Российский боец среднего веса (до 84 кг) Альберт Дураев высказался о предстоящем поединке с американцем Чиди Нджокуани. Бой состоится в ночь на 26 марта мск на турнире UFC в Сан-Антонио. Дураев отметил рост оппонента, подчеркнув при этом, что брал этот фактор в расчёт при подготовке к противостоянию.

«Мой соперник высокий, что делает его немного неудобным для меня, но я работал и готовился к этому. Честно говоря, он ничего не сможет со мной поделать. Я слишком опасен. Вы видите во мне только борца. Но поверьте, я могу бить, могу работать в стойке и способен победить всех в своём дивизионе. Однако я не исключаю того, что при возможности непременно использую свою борьбу. Конечно, я это сделаю», — сказал Дураев на пресс-конференции перед боем.

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