Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дариуш — о Махачеве: не знаю, почему он пытается сбежать в другие дивизионы

Дариуш — о Махачеве: не знаю, почему он пытается сбежать в другие дивизионы
Аудио-версия:
Комментарии

Американский боец иранского происхождения Бенеил Дариуш отреагировал на желание россиянина Ислама Махачева сразиться с обладателем чемпионского пояса UFC в полусреднем весе Леоном Эдвардсом. Махачев является чемпионом промоушена в лёгком весе.

«Я не понимаю, а что насчёт защиты титула? Я не знаю, что с ним происходит. Зачем? Может быть, ему трудно укладываться в лимит своей весовой категории, и он просто решил: «Перейду-ка я в полусредний». Честно, я не понимаю.

Я думаю, ему следовало бы сосредоточиться на своём дивизионе. Здесь много хороших бойцов. Может быть, это лучший дивизион в UFC. Так что я не знаю, почему он пытается сбежать в другие», — сказал Дариуш на канале Submission Radio в YouTube.

«Дома, дома...» Махачев доставил чемпионский пояс в Дагестан:

Материалы по теме
Эдвардс сам плывёт в руки Махачева! Он отказал Дане и Ковингтону
Эдвардс сам плывёт в руки Махачева! Он отказал Дане и Ковингтону
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023