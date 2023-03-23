Дариуш — о Махачеве: не знаю, почему он пытается сбежать в другие дивизионы

Американский боец иранского происхождения Бенеил Дариуш отреагировал на желание россиянина Ислама Махачева сразиться с обладателем чемпионского пояса UFC в полусреднем весе Леоном Эдвардсом. Махачев является чемпионом промоушена в лёгком весе.
«Я не понимаю, а что насчёт защиты титула? Я не знаю, что с ним происходит. Зачем? Может быть, ему трудно укладываться в лимит своей весовой категории, и он просто решил: «Перейду-ка я в полусредний». Честно, я не понимаю.
Я думаю, ему следовало бы сосредоточиться на своём дивизионе. Здесь много хороших бойцов. Может быть, это лучший дивизион в UFC. Так что я не знаю, почему он пытается сбежать в другие», — сказал Дариуш на канале Submission Radio в YouTube.
«Дома, дома...» Махачев доставил чемпионский пояс в Дагестан:
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