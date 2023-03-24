«Нога как мячик». Мухаммад Мокаев повредил переднюю крестообразную связку

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев поделился подробностями своего состояния. Напомним, в поединке с бразильцем Жафелом Фильо, который состоялся 18 марта в Лондоне на турнире UFC 286, Мокаев травмировал ногу. Мухаммад одолел соперника удушающим приёмом в третьем раунде.
«Сделал МРТ, колено болит, честно говоря. На костылях хожу. Ночью тоже тяжело спать. Бывает, если дёрнусь, очень сильная боль бывает, такая… как зуд. Сказали, ACL (передняя крестообразная связка. – Прим. «Чемпионата»). Мениск… кто-то сказал, что повреждён, кто-то – что нет. Надо подождать, пока отёк спадёт, потому что у меня нога как мячик в данный момент. Как спадёт отёк, ещё раз сделаю МРТ. А так, как сказали, операция мне нужна, я буду делать реабилитацию от шести до восьми недель. И уже я буду в строю где-то в июле-августе. Я-то не спешу, но если у меня будет всё хорошо, то, думаю, выступлю», — приводит слова Мокаева телеграм-канал Matveev MMA & Boxing.
Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева:
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