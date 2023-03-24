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Двалишвили показал жуткую травму, полученную за две недели до боя с Яном. Фото

Двалишвили показал жуткую травму, полученную за две недели до боя с Яном. Фото
Аудио-версия:
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Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, рассказав о травме руки. Повреждение он получил незадолго до поединка с россиянином Петром Яном.

«За две недели до моего боя я повредил руку. Я тренировался, используя лишь одну руку. В первые минуты боя я чувствовал боль в руке, но игнорировал её, чтобы продолжать драться. Во время поединка я повторно повредил руку и до сих пор чувствую боль», — написал Двалишвили, прикрепив к сообщению видео. Из видео были сделаны несколько скриншотов, представленных ниже.

Поединок Яна и Двалишвили состоялся 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221 и был главным событием спортивного мероприятия. Бой продлился все пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей.

Малыхин ответил на угрозы Двалишвили:

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