Двалишвили показал жуткую травму, полученную за две недели до боя с Яном. Фото

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, рассказав о травме руки. Повреждение он получил незадолго до поединка с россиянином Петром Яном.
«За две недели до моего боя я повредил руку. Я тренировался, используя лишь одну руку. В первые минуты боя я чувствовал боль в руке, но игнорировал её, чтобы продолжать драться. Во время поединка я повторно повредил руку и до сих пор чувствую боль», — написал Двалишвили, прикрепив к сообщению видео. Из видео были сделаны несколько скриншотов, представленных ниже.
Поединок Яна и Двалишвили состоялся 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221 и был главным событием спортивного мероприятия. Бой продлился все пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей.
Малыхин ответил на угрозы Двалишвили:
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