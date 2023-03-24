«Не всё потеряно». Тайсон Фьюри в седьмой раз станет отцом
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Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал, что его жена Пэрис беременна.
«Не всё потеряно. У меня свидание с моей красивой беременной женой Пэрис. Какая женщина! Седьмой ребёнок на подходе. Прекрасная новость, которая взбодрит меня», — написал Фьюри.
У Тайсона и Пэрис шестеро детей: дочери – Венесуэла Линда Фьюри, Валенсия Эмбер Фьюри и Атина Фьюри, и сыновья – Принс Джон Джеймс Фьюри, Принс Тайсон Люк Фьюри и Принс Адонис Амазайя Фьюри.
Ранее стало известно, что Фьюри не смог договориться о поединке с украинцем Александром Усиком. Изначально предполагалось, что они могут сразиться в конце апреля.
Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий:
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