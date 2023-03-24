Кори Сэндхаген рассказал, с кем намерен подраться после Марлона Веры

Американский боец смешанных единоборств Кори Сэндхаген назвал имя бойца, с которым намерен подраться после боя с Марлоном Верой. Им оказался второй номер рейтинга в легчайшем весе UFC Шон О'Мэлли.

«Победа над Верой, очевидно, приблизит меня к тому, чтобы победить кого-то, о ком сейчас много шумихи. Это приблизит меня к титулу. Но почему бы UFC не провести после этого бой между мной и О'Мэлли? Я не могу придумать причину, по которой UFC не захочет провести этот бой, особенно учитывая, что Сехудо и Стерлинг будут драться в мае. Почему бы им не провести бой между мной и О'Мэлли?

На бумаге это будет один из самых захватывающих боёв в легчайшем весе. На мой взгляд, гораздо более захватывающий, чем поединок Стерлинга и Сехудо. Я не знаю, почему бы им не провести бой между мной и О'Мэлли», — приводит слова Сэндхагена BJ Penn.