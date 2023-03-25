Эдди Хирн заявил о желании организовать бой Энтони Джошуа с Тайсоном Фьюри

Известный промоутер Эдди Хирн заявил, что готов организовать поединок между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.
«Если поединок Фьюри с Усиком так и не состоится, то я готов поговорить с Уорреном. Дай бог, 1 апреля Джошуа пройдёт Джермейна Франклина, тогда я сразу начну переговоры по бою Эй Джея с Фьюри. Почему нет? Финансово этот бой гораздо больше, чем встреча Тайсона с Усиком. Бой Джошуа с Фьюри с отрывом самый крупный в боксе. Но сначала Энтони должен сделать свою работу 1 апреля. Если всё получится, нам нужно устроить этот поединок. Иногда всё складывается так, что открывается дорога к поединкам, в которые вы изначально не верили. Возможно, это тот случай», — цитирует Хирна Boxing-social.
1 апреля Энтони Джошуа проведёт бой с Джермейном Франклином.
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