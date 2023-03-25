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Бой Усика и Фьюри отменён из-за финансовых разногласий. Украинец захотел больше денег

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между непобеждённым украинским боксёром Александром Усиком и чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри не состоится, сообщил президент Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса в своих социальных сетях.

По информации Мендосы, украинец остался недоволен предложенной суммой. Изначально стороны договаривались, что Фьюри получит 70%, а Усик — остальную часть.

Вчера, 24 марта, известный промоутер Эдди Хирн оценил вероятность проведения поединка как 50/50.

Ранее сообщалось, что бой Усика с Фьюри состоится 29 апреля.

В активе Александра Усика 20 побед в 20 профессиональных поединках. В последнем бою он выиграл у Энтони Джошуа раздельным решением судей.