Дариуш объяснил, почему не будет бросать вызов Махачеву в случае победы над Оливейрой
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Американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш, выступающий в лёгком весе UFC, заявил, что не будет бросать вызов действующему чемпиону дивизиона Исламу Махачеву.
«Знаете, я так много работаю, чтобы выиграть бой у Чарльза Оливейры, так что почему я должен делиться своей минутой славы с Исламом? Я отдам дань уважению, которые помогают мне добиваться успехов. Когда ты бросаешь вызов, то как будто просишь сразиться с тобой. Я знаю, благодарю кому я нахожусь на своём месте, поэтому не собираюсь дарить славу посторонним», — сказал Дариуш в интервью Submission Radio.
Бенеил Дариуш сейчас идёт на серии из восьми побед подряд. 6 мая на турнире UFC 288 американец проведёт бой с экс-чемпионом лёгкого дивизиона Чарльзом Оливейрой.
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