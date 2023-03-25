Вместо гимна России на ЧМ по боксу включили первый концерт Чайковского

Член женской сборной России по боксу Анастасия Демурчян, выигравшая золотую медаль на чемпионате мира в Нью-Дели (Индия), не услышала национальный гимн на награждении.

Вместо гимна прозвучал первый концерт Чайковского, ранее включавшийся для отечественных спортсменов, не допущенных к участию в международных соревнованиях с национальной символикой и выступающих под нейтральным статусом.

Напомним, согласно постановлению Международной боксёрской ассоциации (IBA) российские боксёры были допущены к выступлению под своими флагами.

На женском чемпионате мира по боксу в Нью-Дели сборная России завоевала три медали. Демурчян стала единственной среди россиянок победительницей соревнований.