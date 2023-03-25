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Организаторы исправили ошибку с гимном России на церемонии награждения ЧМ по боксу

Организаторы чемпионата мира по боксу, который проходит в Нью-Дели (Индия), исправили свою ошибку с гимном России уже после завершения трансляции.

Напомним, Анастасия Демурчян, выигравшая золотую медаль, не услышала национальный гимн на награждении. Изначально организаторы включили вместо гимна России первый концерт Чайковского, ранее включавшийся для отечественных спортсменов, не допущенных к участию в международных соревнованиях с национальной символикой и выступающих в нейтральном статусе.

После этого организаторы исправились и всё же включили российский гимн.

Права на видео принадлежат Федерации бокса России. Посмотреть видео можно в телеграм-канале Федерации.

Напомним, согласно постановлению Международной боксёрской ассоциации (IBA) российские спортсмены были допущены к выступлению на соревнованиях с национальной символикой.

Женский чемпионат мира проходит с 15 по 31 марта в Нью-Дели (Индия). Ранее серебряную медаль в весовой категории до 63 кг завоевала ещё одна представительница России — Наталия Сычугова.