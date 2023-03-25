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Костя Цзю высказался о победе россиянки Демурчян на чемпионате мира по боксу — 2023

Костя Цзю высказался о победе россиянки Демурчян на чемпионате мира по боксу — 2023
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов Константин Цзю прокомментировал победу россиянки Анастасии Демурчян на любительском мировом первенстве, проходящем в Нью-Дели (Индия).

Напомним, в финальном поединке весовой категории до 70 кг Демурчян победила единогласным судейским решением австралийку Фрэнсис Скотт.

«Особо не слежу за женским боксом, но бой Демурчян видел. Анастасия выиграла заслуженно. Вместо гимна России включили первый концерт Чайковского? Здесь должна разбираться федерация», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На женском чемпионате мира по боксу в Нью-Дели сборная России завоевала три медали. Серебряным призёром в весовой категории до 63 кг стала Наталия Сычугова. Бронзу в весовой категории до 81 кг завоевала Диана Пятак.

Напомним, мужской чемпионат мира пройдёт с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан).

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