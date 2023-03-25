Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Костя Цзю высказался о победе россиянки Демурчян на чемпионате мира по боксу — 2023

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов Константин Цзю прокомментировал победу россиянки Анастасии Демурчян на любительском мировом первенстве, проходящем в Нью-Дели (Индия).

Напомним, в финальном поединке весовой категории до 70 кг Демурчян победила единогласным судейским решением австралийку Фрэнсис Скотт.

«Особо не слежу за женским боксом, но бой Демурчян видел. Анастасия выиграла заслуженно. Вместо гимна России включили первый концерт Чайковского? Здесь должна разбираться федерация», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На женском чемпионате мира по боксу в Нью-Дели сборная России завоевала три медали. Серебряным призёром в весовой категории до 63 кг стала Наталия Сычугова. Бронзу в весовой категории до 81 кг завоевала Диана Пятак.

Напомним, мужской чемпионат мира пройдёт с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан).