Анастасия Демурчян прокомментировала победу на чемпионате мира по боксу

Член женской сборной России по боксу Анастасия Демурчян, выигравшая золотую медаль на чемпионате мира в Нью-Дели (Индия), прокомментировала свою победу.

«Эмоции просто непрерываемые. Я очень рада и счастлива, что выпала такая честь постоять под гимном, был наш флаг. Это большая честь.

Хочу сказать спасибо всем, кто болел, поддерживал. Читала все комментарии, очень приятно.

План на бой? Выйти и выиграть, сделать свою работу. Нет, соперница не удивила. Было сложно морально собраться, но мы справились.

Пока не ощутила, что стала чемпионкой мира. Эмоции есть, но до конца не почувствовала», — сказала Анастасия Демурчян после завершения церемонии награждения.

Напомним, в финальном матче весовой категории до 70 кг Демурчян победила единогласным судейским решением австралийку Фрэнсис Скотт. Призовые россиянки составили $ 100 тыс.