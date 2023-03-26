Томми Фьюри — об Усике: Тайсон не боится человека, который не причинит ему вреда

Британский боксёр Томми Фьюри, брат чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, высказался о срыве его поединка с обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.

«Да, Усик не нравится ему прямо сейчас (смеётся). Послушайте, это всё политика в боксе, но об этом стоит сказать: причина, почему этот поединок не состоялся, не связана с Тайсоном.

Он хочет драться, и он всем всё доказал. Он трижды встречался с Деонтеем Уайлдером. И он никого не боится. Особенно бойца из более лёгкой весовой категории, который ничего ему не сделает. Усик слишком мал. Что есть, то есть… Это не вина Тайсона», – сказал Фьюри в программе Soccer AM.

Ранее инсайдер назвал нового кандидата на бой с Тайсоном Фьюри.