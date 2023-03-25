Инсайдер назвал нового кандидата на бой с Тайсоном Фьюри
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Чемпион WBC в супертяжёлом весе звёздный британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) может сразиться с непобеждённым соотечественником Джо Джойсом (15-0, 14 KO) в следующем бою, сообщил в социальных сетях журналист ESPN Майк Коппинджер.
Джо Джойсу 37 лет. Боец является серебряным призёром Олимпийских игр – 2016. Он дебютировал на профессиональном ринге в октябре 2017 года. Джойс имеет в своём активе досрочные победы над бывшим чемпионом мира новозеландцем Джозефом Паркером и действующим обладателем титула WBA Regular соотечественником Даниэлем Дюбуа.
Свой следующий поединок Джойс проведёт 15 апреля и сразится за временный титул WBO с китайцем Чжан Чжилэем (24-1-1, 19 KO).
Ранее Фьюри отреагировал на срыв поединка с Александром Усиком.
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