Инсайдер назвал нового кандидата на бой с Тайсоном Фьюри

Чемпион WBC в супертяжёлом весе звёздный британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) может сразиться с непобеждённым соотечественником Джо Джойсом (15-0, 14 KO) в следующем бою, сообщил в социальных сетях журналист ESPN Майк Коппинджер.

Джо Джойсу 37 лет. Боец является серебряным призёром Олимпийских игр – 2016. Он дебютировал на профессиональном ринге в октябре 2017 года. Джойс имеет в своём активе досрочные победы над бывшим чемпионом мира новозеландцем Джозефом Паркером и действующим обладателем титула WBA Regular соотечественником Даниэлем Дюбуа.

Свой следующий поединок Джойс проведёт 15 апреля и сразится за временный титул WBO с китайцем Чжан Чжилэем (24-1-1, 19 KO).

Ранее Фьюри отреагировал на срыв поединка с Александром Усиком.