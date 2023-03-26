«Какого чёрта?» Дана Уайт рассказал о реакции на раздельное решение в бою Сэндхаген — Вера
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Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт прокомментировал решение судей в главном поединке турнира UFC on ESPN 43 между Кори Сэндхагеном и Марлоном Верой.
Сэндхаген выиграл поединок раздельным решением судей, хотя превзошёл Веру по статистике в каждом раунде.
«После объявления результата я подумал «Какого чёрта?». Думаю, все были удивлены раздельным решением в этом бою. На мой взгляд, счёт там должен был быть 4-1 или даже 5-0. Здесь явно не было раздельного решения. Кори выглядел очень хорошо, он доминировал и выиграл у третьего номера рейтинга», — сказал Уайт на пресс-конференции.
После победы над Верой Сэндхаген вызвал на бой Мераба Двалишвили, а грузинский боец принял вызов.
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