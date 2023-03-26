Биспинг поделился прогнозом на бой Чендлера и Макгрегора

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг прокомментировал предстоящий поединок между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.

«Я ставлю на Майкла Чендлера — просто из-за того, что у Макгрегора был долгий простой. Последние его выступления уже не были похожи на прежние, и он сломал ногу в последнем бою. Конор сейчас заслуженно наслаждается плодами своего труда. Он добился невероятных успехов, так что почему бы ему и не делать так? Но это не гарантия продолжения отличной бойцовской карьеры. А на другой стороне у нас Чендлер, который тренируется каждый день. Так что отдам предпочтение ему. Но сбрасывать Макгрегора со счетов нельзя. У него тяжёлый удар, а Майкл пропускает удары», — приводит слова Биспинга BJPenn.

Конор Макгрегор и Майкл Чендлер стали тренерами в новом сезоне шоу The Ultimate Fighter, после которого бойцы проведут друг с другом поединок в полусреднем весе.