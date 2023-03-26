Бывший боец UFC объяснил, почему Чимаев – аутсайдер в бою с Пауло Костой

Бывший боец UFC, а ныне комментатор Bellator и аналитик, американец Джош Томпсон высказался о потенциальном поединке в среднем весе (до 84 кг) между шведом Хамзатом Чимаевым и бразильцем Пауло Костой.

«Коста против Чимаева? Я считаю, что это отличный поединок для Пауло. Его не так уж и легко повалить, и в его руках есть сила. Ему просто нужно набрать форму. Я считаю, что это отличный бой для него, и он будет иметь преимущество над Чимаевым», – сказал Томпсон в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Пауло Косте 31 год. Боец является бывшим претендентом на титул UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в августе 2022 года, бразилец победил единогласным решением американского экс-чемпиона Люка Рокхолда.