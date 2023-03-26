Бывший боец UFC объяснил, почему Чимаев – аутсайдер в бою с Пауло Костой
Поделиться
Бывший боец UFC, а ныне комментатор Bellator и аналитик, американец Джош Томпсон высказался о потенциальном поединке в среднем весе (до 84 кг) между шведом Хамзатом Чимаевым и бразильцем Пауло Костой.
«Коста против Чимаева? Я считаю, что это отличный поединок для Пауло. Его не так уж и легко повалить, и в его руках есть сила. Ему просто нужно набрать форму. Я считаю, что это отличный бой для него, и он будет иметь преимущество над Чимаевым», – сказал Томпсон в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Пауло Косте 31 год. Боец является бывшим претендентом на титул UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в августе 2022 года, бразилец победил единогласным решением американского экс-чемпиона Люка Рокхолда.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 марта 2023
-
22:07
-
21:57
-
21:05
-
20:57
-
19:55
-
19:41
-
18:59
-
18:48
-
17:54
-
17:37
-
16:58
-
15:56
-
15:30
-
14:24
-
14:04
-
13:48
-
13:26
-
12:54
-
12:19
-
11:42
-
11:18
-
10:45
-
10:12
-
09:43
-
09:34
-
09:22
-
08:50
-
05:33
-
05:21
-
05:08
-
04:38
-
03:20
-
02:34
-
02:04
-
00:47
Партнерский контент