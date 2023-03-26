Макгрегор высказался о возможности выступлений за пределами UFC
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, звёздный ирландец Конор Макгрегор высказался о продолжении бойцовской карьеры за пределами сильнейшей организации мира.
«Что? Согласиться на стороннюю миссию в попытке заполучить ещё несколько долларов в боксе? Нет, UFC – это вершина. Вот компания, которую я люблю. И я хотел бы остаться в ней до конца карьеры.
Я хочу быть в UFC. Мои достижения – здесь. Мои лучшие моменты связаны с UFC. Надеюсь, что компания считает так же. Я люблю эту организацию, она изменила мою жизнь. Она многое мне дала и помогла во многих ситуациях. UFC – моя компания», – сказал Макгрегор в подкасте The MMA Hour.
Ранее Шон О’Мэлли осудил Макгрегора за выбор оппозиции.
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